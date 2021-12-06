***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.12.2021 17:30
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Halka Arz
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 13.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 17.12.2021
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 09.07.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın 30.000.000.000 TL borçlanma araçları ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.07.2021 tarihli ve 2021/35 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştu. Bu kapsamda 84 gün vadeli 300.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981254
BIST
17:531.926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 15,85
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.927
En Düşük
1.899
17:5313,7901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0715
|Açılış
|: 13,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
17:5315,5817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0455
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
17:53787,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,38
|Açılış
|: 787,91
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler17:53
|RNPOL
|10,89
|197.632
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.886,50
|254.995.291
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|4.086.121
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|16.908.936
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.324.708
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|274.847.197
|% -10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|KTSKR
|32,16
|354.665.944
|% -9,97
|
|EDATA
|13,55
|64.045.456
|% -9,97
|
|SISE
|13,29
|2.795.122.379
|% 0,30
|
|GARAN
|11,85
|2.660.085.945
|% 1,63
|
|THYAO
|18,71
|1.655.243.670
|% 0,97
|
|PETKM
|8,46
|1.271.863.959
|% 3,17
|
|KRDMD
|9,33
|1.207.416.543
|% 0,00
|
|TSKB
|1,64
|588.652.053
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,54
|1.062.888.574
|% 2,91
|
|ODAS
|1,66
|407.024.078
|% 1,84
|
|GARAN
|11,85
|2.660.085.945
|% 1,63
|
|SISE
|13,29
|2.795.122.379
|% 0,30
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7685
|13,7901
|% 0,52
|
|Euro
|15,5440
|15,5817
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,2059
|18,2972
|% 0,54
|
|Frank
|14,8747
|14,9643
|% -0,07
|
|Riyal
|3,6632
|3,6815
|% 0,47
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-4,55
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,44
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|5,00
|
|Tam
|5.200
|5.329
|10,25
|
|Yarım
|2.513
|2.578
|4,96
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|-0,11
|
|B. Petrol
|71,18
|71,18
|1,30
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59PCILT
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 307 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 1, 924 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 28, 507.00 milyon TL de
-
17:57TRGYO
Yüzde 9.78 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 385, 921 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.08 oranında artışla 72.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 850, 620 adet işlem
-
17:55IHLAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 0.63 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 969, 659 adet işlem