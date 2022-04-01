***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.04.2022 16:01
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Faiz Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,9013
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFB72213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 04.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 08.04.2022
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 01 Nisan 2022 tarihli açıklamalarımız Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet'inde belirtilen esaslar çerçevesinde ihraca baz teşkil eden faiz oranları belirlenmiş olup yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Söz konusu finansman bonolarına, halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 450.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir. Vakıfbank finansman bonosuna ilişkin talep toplama, 04-05-06 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup ihraca ilişkin satış ve dağıtım sonuçları 07 Nisan 2022 tarihinde ayrıca duyurulacaktır. Vakıfbank finansman bonosuna ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu", "Özet" ve "İhraççı Bilgi Dokümanı" ilgide belirtilen 01.04.2022 tarihli açıklamalarımız ekinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015053
BIST