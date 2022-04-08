***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB42224 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 500.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 08.04.2022Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,4509Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFB42224Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 10.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 12.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 14.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 278.085.522İhraç Fiyatı 0,96556Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.04.2022Kayıt Tarihi 07.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 278.085.522Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 13 Ocak 2022 tarihli açıklamamız. Bankamızca 10-11-12 Ocak 2022 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB42224 ISIN kodlu 84 gün vadeli 278.085.522 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (08.04.2022) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018057BIST