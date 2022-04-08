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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.04.2022 14:35
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bild


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFB42224 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,4509
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFB42224
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 14.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 278.085.522
İhraç Fiyatı 0,96556
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.04.2022
Kayıt Tarihi 07.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 278.085.522
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 13 Ocak 2022 tarihli açıklamamız. Bankamızca 10-11-12 Ocak 2022 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB42224 ISIN kodlu 84 gün vadeli 278.085.522 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (08.04.2022) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018057


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SUMAS 81,30 377.217 % 9,94  
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Tam 6.043 6.194 1,07  
Yarım 2.921 2.996 0,52  
Çeyrek 1.465 1.498 0,26  
Gümüş.Ons 24,61 24,64 0,03  
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