***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.05.2022 16:38
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgile
16:382.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 27,95
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.404
En Düşük
2.384
16:3816,3664
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,2906
|Açılış
|: 16,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3695
En Düşük
16,0430
16:3817,4722
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1756
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4722
En Düşük
17,2406
16:38973,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,61
|Açılış
|: 973,85
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler16:38
|DAGHL
|27,06
|5.177.155
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|539.833.505
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|54.639.013
|% 9,97
|
|MZHLD
|57,45
|9.711.624
|% 9,95
|
|ALKA
|39,34
|52.832.647
|% 9,95
|
|MEPET
|4,07
|24.350.051
|% -9,96
|
|EMKEL
|2,48
|32.662.136
|% -9,82
|
|SELVA
|8,64
|32.449.051
|% -8,09
|
|NUGYO
|5,71
|80.008.171
|% -6,85
|
|DOGUB
|4,49
|24.372.980
|% -5,47
|
|SISE
|20,60
|2.333.144.018
|% 3,94
|
|THYAO
|41,90
|2.085.265.736
|% -0,62
|
|GARAN
|14,69
|1.839.804.864
|% -0,80
|
|ASELS
|23,60
|1.318.025.642
|% 2,34
|
|YKBNK
|4,46
|934.085.743
|% 1,83
|
|YKBNK
|4,46
|934.085.743
|% 1,83
|
|HALKB
|5,60
|871.269.814
|% 8,74
|
|VAKBN
|4,15
|542.699.721
|% 4,53
|
|GARAN
|14,69
|1.839.804.864
|% -0,80
|
|EKGYO
|2,58
|321.049.257
|% 0,78
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3589
|16,3664
|% 1,81
|
|Euro
|17,4518
|17,4722
|% 1,02
|
|Sterlin
|20,3887
|20,4909
|% 1,34
|
|Frank
|16,9203
|17,0222
|% 1,37
|
|Riyal
|4,3417
|4,3635
|% 1,46
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|-15,00
|
|Altın Gr.
|974
|974
|7,80
|
|Cumhuriyet
|6.476
|6.573
|66,00
|
|Tam
|6.447
|6.609
|69,31
|
|Yarım
|3.116
|3.197
|33,53
|
|Çeyrek
|1.563
|1.599
|16,76
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,88
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|0,06
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,59
|
Seans Raporu
16:38
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16:53OYAKC
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16:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 76 artarak (% 1.40 ) 2, 155
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16:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKFK, ALKA, ARCLK, RHEAG, GZNMI, KGYO, DAGHL
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16:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEPET, EMKEL