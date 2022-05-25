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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.05.2022 16:38
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bild


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021

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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:382.403
Değişim :  1,18% |  27,95
Açılış :  2.387  
Önceki Kapanış :  2.375  
En Yüksek
2.404 En Düşük
2.384
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 27,06 5.177.155 % 10,00  
ARCLK 74,40 539.833.505 % 9,98  
GZNMI 31,78 54.639.013 % 9,97  
MZHLD 57,45 9.711.624 % 9,95  
ALKA 39,34 52.832.647 % 9,95  
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16:38 Alış Satış %  
Dolar 16,3589 16,3664 % 1,81  
Euro 17,4518 17,4722 % 1,02  
Sterlin 20,3887 20,4909 % 1,34  
Frank 16,9203 17,0222 % 1,37  
Riyal 4,3417 4,3635 % 1,46  
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16:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.851 1.852 -15,00  
Altın Gr. 974 974 7,80  
Cumhuriyet 6.476 6.573 66,00  
Tam 6.447 6.609 69,31  
Yarım 3.116 3.197 33,53  
Çeyrek 1.563 1.599 16,76  
Gümüş.Ons 21,84 21,88 -0,25  
Gümüş Gr. 11,51 11,52 0,06  
B. Petrol 111 111 0,59  
Seans Raporu 16:38
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