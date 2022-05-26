***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.05.2022 17:34
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFB52215 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 4. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni Yönetim Kurulu Karar Tarihi düzeltilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 364
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFB52215
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 26.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 27.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 600.000.000
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.08.2021 25.08.2021 26.08.2021 4,89 29.340.000 Evet
2 25.11.2021 24.11.2021 25.11.2021 4,5144 27.086.400 Evet
3 24.02.2022 23.02.2022 24.02.2022 3,7602 22.561.200 Evet
4 26.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 3,6075 21.645.000 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 600.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not 01.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 27.05.2021 tarihli açıklamamız. Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen, 364 gün vadeli 600.000.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosunun 4. kupon ödemesi ve anapara itfası 26.05.2022 itibarıyla gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032748
BIST