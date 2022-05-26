***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB52215 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 4. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiDüzeltme Nedeni Yönetim Kurulu Karar Tarihi düzeltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 26.05.2022Vade (Gün Sayısı) 364Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB52215Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 26.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 26.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 27.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 600.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 26.08.2021 25.08.2021 26.08.2021 4,89 29.340.000 Evet2 25.11.2021 24.11.2021 25.11.2021 4,5144 27.086.400 Evet3 24.02.2022 23.02.2022 24.02.2022 3,7602 22.561.200 Evet4 26.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 3,6075 21.645.000 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 600.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not 01.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 27.05.2021 tarihli açıklamamız. Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen, 364 gün vadeli 600.000.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosunun 4. kupon ödemesi ve anapara itfası 26.05.2022 itibarıyla gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032748BIST