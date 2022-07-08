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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.07.2022 11:35
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bild


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSVKFB12329 ISIN Kodlu Sabit Kupon Ödemeli Borçlanma Aracı İhracının 1. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 09.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 367
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSVKFB12329
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 06.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 07.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 278.000.000
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.07.2022 07.07.2022 08.07.2022 10,7206 29.803.268 Evet
2 09.01.2023 06.01.2023 09.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.01.2023 06.01.2023 09.01.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not 01.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 07.01.2022 tarihli açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 367 gün vadeli 278.000.000 TL nominal değerdeki kupon ödemeli VakıfBank tahvilinin gerçekleştirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda 278.000.000 TL nominal değerli 367 gün vadeli VakıfBank tahvilinin 1. kupon ödemesi bugün (08.07.2022) itibarıyla gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044292


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IZFAS 2,71 1.648.148 % 9,72  
CANTE 53,85 29.579.859 % 9,01  
KRGYO 8,43 39.086.948 % 8,08  
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Altın Ons 1.737 1.737 -3,51  
Altın Gr. 967 967 1,67  
Cumhuriyet 6.522 6.621 28,00  
Tam 6.508 6.607 21,00  
Yarım 3.185 3.229 9,00  
Çeyrek 1.596 1.616 6,00  
Gümüş.Ons 19,10 19,13 -0,12  
Gümüş Gr. 10,64 10,66 -0,02  
B. Petrol 104 104 -0,21  
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