***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.08.2022 16:44
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFB82220 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 88
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFB82220
Satışa Başlanma Tarihi 06.05.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.05.2022
Vade Başlangıç Tarihi 09.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 43.610.084
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.08.2022
Kayıt Tarihi 04.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği ta
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0283
|Açılış
|: 21,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9300
|
17,9828
En Düşük
17,8915
18:0518,2600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1143
|Açılış
|: 11,4763
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6337
|
18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.023,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -8,48
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OBASE
|13,97
|5.878.604
|% 10,00
|
|KONTR
|172,70
|572.798.659
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.847.853
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.807.065
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.070,00
|772.172
|% 10,00
|
|ASUZU
|297,00
|115.299.315
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|935.466.865
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.534.990
|% -9,84
|
|INTEM
|94,05
|38.243.357
|% -6,88
|
|DARDL
|4,05
|262.265.878
|% -5,59
|
|THYAO
|58,20
|5.625.282.811
|% 5,24
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|SISE
|23,40
|1.923.430.276
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|TSKB
|3,18
|1.819.371.268
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|ODAS
|4,01
|1.594.482.017
|% -2,67
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9283
|17,9378
|% 0,16
|
|Euro
|18,2361
|18,2600
|% -0,62
|
|Sterlin
|21,5766
|21,6848
|% -0,65
|
|Frank
|18,5491
|18,6608
|% -0,72
|
|Riyal
|4,7616
|4,7854
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-17,89
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-7,39
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.857
|6.940
|-50,00
|
|Yarım
|3.341
|3.393
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.696
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,87
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,13
|
|B. Petrol
|95,83
|95,83
|1,71
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
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