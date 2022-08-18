***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB82279 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Düzeltme yoktur.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.05.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 23.06.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 127.775.279Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 18.08.2022Vade (Gün Sayısı) 35Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,2199Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,15Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,7302Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFB82279Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.06.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 13.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 13.07.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 14.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 127.775.279İhraç Fiyatı 0,97828Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.08.2022Kayıt Tarihi 17.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 127.775.279Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not 01.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 14 Temmuz 2022 tarihli açıklamamız Bankamızca 14 Temmuz 2022 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB82279 ISIN kodlu 35 gün vadeli 127.775.279 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (18.08.2022) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056759BIST