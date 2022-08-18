***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.08.2022 18:09
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFB82279 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Düzeltme yoktur.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.05.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 23.06.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 127.775.279
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,2199
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,15
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,7302
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFB82279
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.06.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 13.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.07.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 14.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 127.775.279
İhraç Fiyatı 0,97828
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.08.2022
Kayıt Tarihi 17.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.08.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 127.775.279
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not 01.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 14 Temmuz 2022 tarihli açıklamamız Bankamızca 14 Temmuz 2022 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB82279 ISIN kodlu 35 gün vadeli 127.775.279 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (18.08.2022) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056759
BIST