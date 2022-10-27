***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.10.2022 18:14
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Türk Lirası Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 13.10.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.250.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi 14.10.2032
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,2678
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSVKFBE3225
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.10.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 26.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.250.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 20
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.04.2023 26.04.2023 27.04.2023
2 26.10.2023 25.10.2023 26.10.2023
3 25.04.2024 24.04.2024 25.04.2024
4 24.10.2024 23.10.2024 24.10.2024
5 24.04.2025 22.04.2025 24.04.2025
6 23.10.2025 22.10.2025 23.10.2025
7 24.04.2026 22.04.2026 24.04.2026
8 22.10.2026 21.10.2026 22.10.2026
9 22.04.2027 21.04.2027 22.04.2027
10 21.10.2027 20.10.2027 21.10.2027
11 20.04.2028 19.04.2028 20.04.2028
12 19.10.2028 18.10.2028 19.10.2028
13 19.04.2029 18.04.2029 19.04.2029
14 18.10.2029 17.10.2029 18.10.2029
15 18.04.2030 17.04.2030 18.04.2030
16 17.10.2030 16.10.2030 17.10.2030
17 17.04.2031 27.12.2030 17.04.2031
18 16.10.2031 27.12.2030 16.10.2031
19 15.04.2032 27.12.2030 15.04.2032
20 14.10.2032 27.12.2030 14.10.2032
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.10.2032 27.12.2030 14.10.2032
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli 26.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 23.09.2022, 03.10.2022 ve 14.10.2022 tarihli açıklamalarımız. Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.10.2022 tarihinde onaylanan, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 3 milyar Türk Lirası nominale kadar Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı limiti kapsamında, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, sabit faizli, ihracın 5. yılından itibaren erken itfa edilebilir nitelikte, 1.250.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracının satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 27.10.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074744
BIST