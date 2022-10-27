***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Türk Lirası Borçlanma Aracı Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 13.10.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 1.250.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıVadesi 14.10.2032Vade (Gün Sayısı) 3.640Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,2678Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSVKFBE3225Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.10.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 26.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 26.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 27.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.250.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 20Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.04.2023 26.04.2023 27.04.20232 26.10.2023 25.10.2023 26.10.20233 25.04.2024 24.04.2024 25.04.20244 24.10.2024 23.10.2024 24.10.20245 24.04.2025 22.04.2025 24.04.20256 23.10.2025 22.10.2025 23.10.20257 24.04.2026 22.04.2026 24.04.20268 22.10.2026 21.10.2026 22.10.20269 22.04.2027 21.04.2027 22.04.202710 21.10.2027 20.10.2027 21.10.202711 20.04.2028 19.04.2028 20.04.202812 19.10.2028 18.10.2028 19.10.202813 19.04.2029 18.04.2029 19.04.202914 18.10.2029 17.10.2029 18.10.202915 18.04.2030 17.04.2030 18.04.203016 17.10.2030 16.10.2030 17.10.203017 17.04.2031 27.12.2030 17.04.203118 16.10.2031 27.12.2030 16.10.203119 15.04.2032 27.12.2030 15.04.203220 14.10.2032 27.12.2030 14.10.2032Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.10.2032 27.12.2030 14.10.2032* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 23.09.2022, 03.10.2022 ve 14.10.2022 tarihli açıklamalarımız. Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.10.2022 tarihinde onaylanan, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 3 milyar Türk Lirası nominale kadar Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı limiti kapsamında, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, sabit faizli, ihracın 5. yılından itibaren erken itfa edilebilir nitelikte, 1.250.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracının satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 27.10.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074744BIST