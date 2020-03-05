***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.03.2020 18:14
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 01.11.2012 İngiltere Londra Borsası -
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 05.12.2012 İngiltere Londra Borsası -
Tahvil (İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Yurt Dışı) 04.05.2016 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurt Dışı) 27.10.2016 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil 30.05.2017 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 19.09.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Yurt Dışı) 14.12.2017 İrlanda İrlanda Borsası
Tahvil 30.01.2018 İrlanda İrlanda Borsası -
Tahvil (Yurt Dışı) 28.03.2019 İrlanda İrlanda Borsası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 20.05.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 17.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi) 30.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 18.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 16.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 13.01.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 13.01.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 27.01.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 27.01.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurt Dışı) 05.02.2020 İrlanda İrlanda Borsası -
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 18.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 18.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 24.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz) 24.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 25.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 26.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 02.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 1075058639.562 TRY 43,00 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görmüyor
B Nama 1,00 TRY 390264578.716 TRY 15,62 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görmüyor
C Nama 1,00 TRY 404080059.095 TRY 16,16 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görmüyor
D Nama 1,00 TRY 630596722.627 TRY 25,22 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824644
BIST