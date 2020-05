***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 1075058639.562 TRY 27,53 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem GörmüyorB Nama 1,00 TRY 390264578.716 TRY 9,99 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem GörmüyorC Nama 1,00 TRY 404080059.095 TRY 10,35 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem GörmüyorD Nama 1,00 TRY 2036219212.587 TRY 52,14 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846864BIST