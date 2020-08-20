***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.08.2020 16:28
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH Genel Müdür Bankacı Başkan, Genel Müdür Yrd. TSKB AŞ - YK üyesi
METİN RECEP ZAFER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ. - YK Başkanı
MUHAMMET LÜTFÜ ÇELEBİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Vakıf Faktoring AŞ - YK Başkanı
ŞUAYYİP İLBİLGİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan VakıfBank International AG (Avusturya) -YK Başkanı
MİKAİL HIDIR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Kredi Garanti Fonu A.Ş .- YK Üyesi, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. - YK Başkanı
ALAATTİN ŞİMŞEK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölge Müdürü,Müdür Vakıf Gayrimenkul Değerleme AŞ - YK Başkanı
HAZIM AKYOL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Vakıf Finansal Kiralama AŞ - YK Başkanı
FERKAN MERDAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan VakıfBank International AG (Avusturya)- YK Üyesi, Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ.-YK Başkan Vekili, Bankalararası Kart Merkezi AŞ.-YK Üyesi
MUHAMMED ONAY ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ - YK Başkanı
ARİF ÇOKÇETİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan KKB Kredi Kayıt Bürosu AŞ, Yönetim Kurulu Başkanı
KADİR KARATAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Başkan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ - Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870390
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