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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.03.2021 22:04



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH Erkek Murahhas Üye Bankacı 27.05.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı, Başkan TSKB AŞ. - YK Üyesi 0 A Grubu Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Üyesi
MUSTAFA SAYDAM Yönetim Kurulu Başkanı 26.03.2021 Genel Müdür Yardımcısı 0 A Grubu Ücretlendirme Komitesi
CEMİL RAGIP ERTEM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akademisyen 13.08.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ekomi ve Finans Sisteminden Sorumlu Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı 0 Bağımsız Üye Değil - -
ABDÜLKADİR AKSU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 27.05.2019 İcrada Görevli Değil - Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. YK Başkanı 0 A Grubu Bağımsız Üye - Kurumsal Yönetim Komitesi
ADNAN ERTEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 28.10.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. - YK Başkan Vekili, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Bakan Yardımcısı 0 B Grubu Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Yedek Üyesi - Ücretlendirme Komitesi
ŞAHİN UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 09.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ YK Başkanı 0 C Grubu Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Üyesi
DİLEK YÜKSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.YK Başkan Vekili 0 C Grubu Bağımsız Üye - Denetim Komitesi Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Kredi Komitesi Yedek Üyesi
SERDAR TUNÇBİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 09.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ YK Başkanı 0 D Grubu Bağımsız Üye - Denetim Komitesi, Kredi Komitesi Üyesi
SADIK YAKUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hakim 27.05.2019 İcrada Görevli Değil - Vakıf Gayrimenkul Değerleme AŞ YK Başkan Vekili 0 Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921264


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