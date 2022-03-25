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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.03.2022 19:35
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH Erkek Murahhas Üye Bankacı 27.05.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı, Başkan TSKB AŞ. - YK Üyesi 0 A Grubu Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Üyesi
MUSTAFA SAYDAM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 26.03.2021 Genel Müdür Yardımcısı 0 A Grubu - Kredi Komitesi
CEMİL RAGIP ERTEM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akademisyen 13.08.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomi ve Finans Sisteminden Sorumlu Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı 0 - Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Yedek Üyesi
ABDÜLKADİR AKSU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 27.05.2019 İcrada Görevli Değil - 0 A Grubu Bağımsız Üye - Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
ADNAN ERTEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 28.10.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi YK Başkan Vekili, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Bakan Yardımcısı 0 B Grubu Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Yedek Üyesi - Ücretlendirme Komitesi
ŞAHİN UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 09.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi 0 C Grubu Bağımsız Üye Değil - Kredi Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi
HAYDAR KEMAL KURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 25.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi 0 C Grubu Bağımsız Üye - -
MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 25.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi 0 D Grubu Bağımsız Üye - -
SADIK YAKUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hakim 27.05.2019 İcrada Görevli Değil - 0 - Bağımsız Üye Değil - Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013267


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ACSEL 29,04 36.251.580 % 10,00  
PKENT 255,60 117.490.351 % 9,98  
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Cumhuriyet 6.173 6.266 -9,00  
Tam 6.140 6.293 -14,44  
Yarım 2.968 3.044 -6,99  
Çeyrek 1.489 1.522 -3,49  
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B. Petrol 120 120 1,22  
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