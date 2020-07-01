***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi
01.07.2020 15:41
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2013 - 17.04.2015
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız
b)17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız
İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği,
İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN Programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu
Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlem aşağıda listelenmiş olup, SPK onaylı tertip ihraç belgesine de ekte yer verilmiştir.
ISIN: XS2199369401
İHRAÇ TARİHİ: 03.07.2020
VADE: 04.01.2021
DÖVİZ: GBP
NOMİNAL TUTAR: 15.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853731
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.209,80
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
18:056,8552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,8670
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|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
18:057,7166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0186
|Açılış
|: 7,7200
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|Önceki Kapanış
|: 7,6850
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7,7294
En Düşük
7,6689
18:05388,07
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -4,39
|Açılış
|: 388,07
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,00
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.686.770
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.300.278
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.786.537
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.428.177
|% 9,97
|
|ISBTR
|49.000,00
|706.323
|% -8,11
|
|ULAS
|5,42
|7.329.564
|% -7,98
|
|UZERB
|5,02
|178.280
|% -7,04
|
|MERIT
|23,50
|89.130
|% -6,00
|
|GLRYH
|13,28
|18.168.609
|% -5,75
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|GARAN
|8,30
|1.327.592.830
|% -1,89
|
|ASELS
|32,76
|1.309.038.718
|% 0,86
|
|THYAO
|12,30
|1.294.980.700
|% -1,76
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,02
|998.850.353
|% -1,46
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,19
|833.363.813
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,50
|495.627.629
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5152
|8,5579
|% 0,48
|
|Frank
|7,2238
|7,2673
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-17,94
|
|Altın Gr.
|388
|389
|-3,87
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.539
|-18,00
|
|Tam
|2.592
|2.605
|-18,40
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|-9,00
|
|Çeyrek
|630
|638
|-4,50
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,93
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,06
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|B. Petrol
|41,74
|41,74
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