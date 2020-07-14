***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi
14.07.2020 17:54
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2013 - 17.04.2015
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız
b)17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız
İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği,
İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN Programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu.
Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemler aşağıda listelenmiş olup, SPK onaylı tertip ihraç belgesine de ekte yer verilmiştir.
ISIN: XS2206350238
İHRAÇ TARİHİ: 16.07.2020
VADE: 18.01.2021
DÖVİZ: GBP
NOMİNAL TUTAR: 10.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859830
BIST
18:05117.741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -657,57
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.002
18:056,8683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0084
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
18:057,8307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0465
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8327
En Düşük
7,7736
18:05399,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,58
|Açılış
|: 399,19
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
399,53
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|5.002.718
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,60
|2.719.644
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|10.334.590
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|1.410.271
|% -8,00
|
|MAALT
|104,80
|37.515.939
|% -7,83
|
|BJKAS
|2,77
|55.645.234
|% -6,73
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|SISE
|6,29
|1.452.324.912
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|926.366.453
|% -1,13
|
|THYAO
|11,80
|864.859.225
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|TSKB
|1,27
|419.058.533
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|539.868.128
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% -3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5887
|8,6318
|% 0,05
|
|Frank
|7,2844
|7,3283
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8251
|1,8343
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|5,26
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.618
|11,00
|
|Tam
|2.674
|2.687
|11,30
|
|Yarım
|1.298
|1.314
|5,50
|
|Çeyrek
|649
|658
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,19
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,24
|0,03
|
|B. Petrol
|43,00
|43,00
|0,28
|
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