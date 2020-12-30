***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şun 7 milyar ABD Dolarına arttı kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemler aşağıda listelenmiş olup, SPK onaylı tertip ihraç belgesine de ekte yer verilmiştir.ISIN: XS2280219465İHRAÇ TARİHİ: 04.01.2021VADE: 12.04.2021DÖVİZ: GBPNOMİNAL TUTAR: 35.000.000ISIN: XS2280332516İHRAÇ TARİHİ: 07.01.2021VADE: 19.04.2021DÖVİZ: GBPNOMİNAL TUTAR: 10.000.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895735BIST