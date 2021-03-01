***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi
01.03.2021 10:14
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
İlgi: a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız
b)17.04.2015 tarihli özel durum açıklamamız
İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği,
İlgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN Programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu.
Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlem aşağıda listelenmiş olup, SPK onaylı tertip ihraç belgesine de ekte yer verilmiştir.
ISIN: XS2308172357
İHRAÇ TARİHİ: 01.03.2021
VADE: 01.09.2021
DÖVİZ: USD
NOMİNAL TUTAR: 17.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913850
BIST
14:251.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 30,13
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.506
En Düşük
1.491
14:257,2830
En Yüksek
|Değişim
|: -1,91%
|| -0,1419
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2546
14:258,7721
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -0,1973
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7448
14:25407,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -4,92
|Açılış
|: 407,38
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
407,15
BIST En Aktif Hisseler14:25
|TURGG
|165,00
|34.785.963
|% 10,00
|
|ITTFH
|2,75
|33.883.650
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|13.328.979
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|45.206.618
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.373.152
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|293.537
|% -9,68
|
|QNBFL
|118,00
|693.478
|% -8,53
|
|SNKRN
|24,50
|402.085
|% -6,49
|
|MERIT
|350,00
|6.807.300
|% -6,24
|
|EKIZ
|8,00
|459.776
|% -4,76
|
|SISE
|7,50
|1.675.944.075
|% 5,19
|
|THYAO
|13,86
|1.116.840.106
|% 2,74
|
|GARAN
|8,99
|869.133.757
|% 0,78
|
|KOZAL
|132,00
|742.403.539
|% 2,17
|
|GUBRF
|81,95
|506.161.864
|% 2,69
|
|SISE
|7,50
|1.675.944.075
|% 5,19
|
|EKGYO
|2,27
|318.647.535
|% 1,79
|
|GARAN
|8,99
|869.133.757
|% 0,78
|
|IHLAS
|0,91
|77.697.740
|% 3,41
|
|PETKM
|5,34
|444.649.427
|% 1,52
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2763
|7,2830
|% -1,91
|
|Euro
|8,7662
|8,7721
|% -2,20
|
|Sterlin
|10,1176
|10,1683
|% -1,88
|
|Frank
|7,9159
|7,9636
|% -2,63
|
|Riyal
|1,9305
|1,9402
|% -2,19
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|17,16
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|-79,00
|
|Tam
|2.704
|2.772
|-75,33
|
|Yarım
|1.307
|1.341
|-36,44
|
|Çeyrek
|655
|670
|-18,22
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,84
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,19
|65,19
|0,76
|
Seans Raporu
14:25
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14:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, TCELL, BIMAS
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14:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, TAVHL, KCHOL
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14:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 55 artarak (% 1.75 ) 1, 312
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14:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KONTR, DYOBY, VERTU, ADESE, KONYA, EGSER, PAMEL, KSTUR, DAGHL
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14:39
ESCOM, TURGG, MAALT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında