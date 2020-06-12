***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Yönetim Kurulu Komiteleri
12.06.2020 21:03
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 12 Haziran 2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Bankamız Ana Sözleşmesi İlgili Maddeleri Gereği
- Denetim Komitesi'ne Sn. Serdar TUNÇBİLEK ve Sn. Dilek YÜKSEL'in seçilmelerine, - Kredi Komitesi'ne Sn. Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH'in doğal üye olarak, Sn. Serdar TUNÇBİLEK ve Sn. Şahin UĞUR'un asil üye olarak, Sn. Adnan Ertem ve Sn. Dilek YÜKSEL'in yedek üye olarak seçilmelerine, - Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sn. Dilek YÜKSEL,Sn.Hamza YERLİKAYA ve Sn. Sadık YAKUT'un ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı Sn. Ali TAHAN'ın ve Genel Muhasebe Mali İşler Başkanı Sn. Korhan TURGUT'un üye olarak seçilmelerine, - Ücretlendirme Komitesine Sn. Abdülkadir AKSU ve Adnan ERTEM'in üye olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851090
BIST
18:05109.835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 680,06
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
18:056,8227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0167
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
18:057,6642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0669
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6603
18:05380,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 380,04
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|25.579.537
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|56.847.878
|% 10,00
|
|BRISA
|12,10
|99.954.879
|% 10,00
|
|CELHA
|11,01
|12.328.650
|% 9,99
|
|KSTUR
|42,12
|108.404
|% 9,97
|
|UMPAS
|0,81
|257.860
|% -10,00
|
|AYCES
|37,44
|751.952
|% -9,96
|
|EGCYO
|1,63
|1.519.549
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|876.834
|% -9,94
|
|ARTI
|2,03
|974.265
|% -9,78
|
|THYAO
|12,76
|1.018.230.018
|% 1,92
|
|ASELS
|32,20
|960.670.706
|% -0,12
|
|GARAN
|8,14
|885.223.213
|% -0,25
|
|GUSGR
|4,17
|791.908.473
|% 8,31
|
|EKGYO
|1,93
|694.805.519
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,93
|694.805.519
|% -0,52
|
|TSKB
|1,25
|391.055.027
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,56
|410.730.489
|% -1,27
|
|IEYHO
|0,75
|159.688.751
|% 2,74
|
|GUSGR
|4,17
|791.908.473
|% 8,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4983
|8,5409
|% -1,13
|
|Frank
|7,1227
|7,1656
|% -1,30
|
|Riyal
|1,8135
|1,8225
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|4,10
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,16
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.485
|-0,70
|
|Tam
|2.531
|2.553
|-0,70
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|-0,30
|
|Çeyrek
|618
|624
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,47
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,05
|
|B. Petrol
|38,89
|38,89
|0,34
|
Seans Raporu
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