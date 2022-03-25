***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Yönetim Kurulu Komiteleri
25.03.2022 19:26
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 25 Mart 2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Bankamız Ana Sözleşmesi İlgili Maddeleri Gereği
- Denetim Komitesi'ne Sn. Abdülkadir AKSU ve Sn. Sadık YAKUT'un seçilmelerine,
- Kredi Komitesi'ne Sn. Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH'in doğal üye olarak, Sn. Mustafa Saydam ve Sn. Şahin UĞUR'un asil üye olarak, Sn. Adnan ERTEM ve Sn. Cemil Ragıp ERTEM'in yedek üye olarak seçilmelerine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sn. Abdülkadir AKSU, Sn. Adnan ERTEM ve Sn. Sadık YAKUT'un ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı Sn. Ali TAHAN'ın ve Genel Muhasebe Mali İşler Başkanı Sn. Korhan TURGUT'un üye olarak seçilmelerine,
- Ücretlendirme Komitesine Sn. Adnan ERTEM ve Sn. Şahin UĞUR'un üye olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013245
BIST
18:052.176
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|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ACSEL
|29,04
|36.251.580
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.490.351
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|555.907
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.811.762
|% 9,94
|
|SANEL
|6,10
|5.401.420
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,60
|1.400.892
|% -5,26
|
|ANHYT
|13,90
|24.651.027
|% -4,90
|
|KONKA
|13,20
|140.583.387
|% -4,14
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|MARKA
|3,32
|1.003.248
|% -3,77
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|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
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|THYAO
|28,16
|1.670.431.046
|% 0,14
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|SASA
|60,00
|1.459.320.022
|% 2,48
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|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|GARAN
|12,09
|1.323.305.550
|% 0,33
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|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
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|ODAS
|1,68
|322.855.087
|% 4,35
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|YKBNK
|3,90
|545.496.483
|% -0,76
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|DOHOL
|3,23
|413.609.503
|% 0,00
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|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,8193
|14,8487
|% 0,17
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|Euro
|16,2992
|16,3384
|% 0,06
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|Sterlin
|19,4993
|19,5971
|% 0,10
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|Frank
|15,8595
|15,9550
|% -0,03
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|Riyal
|3,9412
|3,9609
|% 0,09
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-4,25
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|Altın Gr.
|930
|931
|-2,01
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|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
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|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
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|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|-0,15
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|Gümüş Gr.
|12,09
|12,11
|-0,07
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