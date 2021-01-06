***TVB* *VKGYO* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Maddi Duran Varlık Alımı









***TVB******VKGYO******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler [VKGYO]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliğiİstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İUFM) ProjesiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli Ümraniye İlçesi 3328 ada 5 parsel - 4.785,68 m²Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22.10.2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli72.981.700 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%0,1607Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,0112Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%1,8025İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Alım Koşullarıİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihAlımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriKarşı TarafVAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiİştirakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi06/01/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıÖnemli Nitelikte İşlem DeğilMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiGayrimenkul Değerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası24.09.2020 - 24.09.2020Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıArge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş ve Çınar Taşınmaz Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarİlgi: 03.11.2020 tarihli özel durum açıklamamızBankamız Yönetim Kurulunun 22.10.2020 tarihli kararı ve Genel Müdürlük makamının 06.01.2021 onayı ile İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İUFM) projesi kapsamında Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na ait projenin Bankamız Genel Müdürlük hizmet binası olarak kullanılması planlanan 52 katlı bloğunda yer alan 4.785,68 m²'lik yerin 72.981.700 TL'ye satın alınmasına ilişkin Bankamız ve Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arasında sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897440BIST