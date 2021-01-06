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***TVB* *VKGYO* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Maddi Duran Varlık Alımı

06.01.2021 18:22



***TVB******VKGYO******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler [VKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İUFM) Projesi
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli Ümraniye İlçesi 3328 ada 5 parsel - 4.785,68 m²
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.10.2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
72.981.700 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%0,1607
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,0112
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%1,8025
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Alım Koşulları
-
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
-
Karşı Taraf
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İştirak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
06/01/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Önemli Nitelikte İşlem Değil
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Gayrimenkul Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
24.09.2020 - 24.09.2020
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Arge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş ve Çınar Taşınmaz Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

    İlgi: 03.11.2020 tarihli özel durum açıklamamız
Bankamız Yönetim Kurulunun 22.10.2020 tarihli kararı ve Genel Müdürlük makamının 06.01.2021 onayı ile İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İUFM)  projesi kapsamında Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na ait projenin  Bankamız Genel Müdürlük hizmet binası olarak kullanılması planlanan 52  katlı bloğunda yer alan 4.785,68 m²'lik yerin 72.981.700 TL'ye satın  alınmasına ilişkin Bankamız ve Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arasında  sözleşme imzalanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897440


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