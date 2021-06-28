***TVB* *VKGYO* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi









***TVB******VKGYO******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [VKGYO]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarİlgi: 28.04.2021 tarihli açıklamamız. 28.06.2021 tarihinde Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak BIST Birincil Piyasada 1.59 TL fiyattan B Grubu 9.750.000 adet ve talep toplama yöntemiyle halka arz edilen 1.59 fiyattan A Grubu 22.634.294 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 28.06.2021 tarihi itibarıyla %48.95'e ulaşmıştır. İşlemlerin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)28/06/2021 32.384.294 0 51.491.027,46 457.149.105,81 489.533.399,81 % 45,71 % 55,81 % 48,95 % 61,66http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944661BIST