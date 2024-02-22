***TVM* *ALVES* *TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
22.02.2024 09:21
***TVM******ALVES******TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Açıklamalar
Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251234
BIST
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11:169.371
En Düşük
|Değişim
|: 0,63%
|| 58,74
|Açılış
|: 9.360
|
|Önceki Kapanış
|: 9.312
|
9.341
En Yüksek
9.383
11:1631,0345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0300
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0826
En Düşük
30,9175
11:1633,8524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2801
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,9039
En Düşük
33,5115
11:162.029,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 11,33
|Açılış
|: 2.029,51
|
|Önceki Kapanış
|: 2.018,17
|
2.030,51
En Düşük
2.014,22
BIST En Aktif Hisseler11:05
|FONET
|22,66
|147.344.829
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,72
|2.778.663
|% 10,00
|
|UFUK
|240,20
|10.784.019
|% 9,98
|
|TETMT
|9.945,00
|2.635.425
|% 9,98
|
|VBTYZ
|37,72
|226.210.559
|% 9,97
|
|AYCES
|1.234,00
|36.055.662
|% -9,99
|
|KERVN
|1,44
|1.956.623
|% -5,88
|
|EUKYO
|24,48
|17.099.154
|% -5,48
|
|EUYO
|14,02
|6.791.761
|% -4,88
|
|AVHOL
|60,00
|25.880.951
|% -4,46
|
|KONTR
|307,00
|3.021.098.858
|% 5,23
|
|THYAO
|284,00
|2.935.982.866
|% 1,70
|
|MIATK
|71,65
|2.016.482.247
|% -1,24
|
|EREGL
|48,28
|1.704.440.758
|% -0,74
|
|REEDR
|51,25
|1.668.690.092
|% -0,87
|
|ZOREN
|6,12
|711.238.141
|% 1,66
|
|EKGYO
|11,08
|752.058.687
|% 1,37
|
|ODAS
|10,48
|622.159.216
|% 1,45
|
|ISCTR
|28,68
|1.165.782.971
|% 0,14
|
|PETKM
|25,12
|949.812.003
|% -0,71
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0309
|31,0345
|% 0,10
|
|Euro
|33,8327
|33,8658
|% 0,87
|
|Sterlin
|39,2172
|39,4139
|% 0,43
|
|Frank
|35,2962
|35,5088
|% 0,55
|
|Riyal
|8,2491
|8,2904
|% 0,08
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,08
|23,10
|% 0,66
|
|Platin
|894,61
|896,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,13
|968,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,39
|83,39
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,48
|2.032,83
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:05
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11:20KAPLM
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Endeks 9, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 33, 028.00 milyon TL de
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11:18VBTYZ
Yüzde 9.97 oranında artışla 37.72 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 026, 456 adet işlem