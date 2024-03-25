***TVM* *ENTRA* *TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
25.03.2024 18:04
***TVM******ENTRA******TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262174
BIST
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18:059.029
En Düşük
|Değişim
|: -0,90%
|| -82,12
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.029
En Yüksek
9.336
18:0532,1679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,2000
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1810
En Düşük
31,8377
18:0534,9014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,2989
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,9149
En Düşük
34,5419
18:052.248,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 23,11
|Açılış
|: 2.248,92
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|599,50
|22.247.503
|% 10,00
|
|GSDDE
|10,23
|40.181.824
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|38.526.135
|% 10,00
|
|RYSAS
|38,72
|84.856.112
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.999.159
|% 10,00
|
|MMCAS
|15,30
|5.112.198
|% -10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|15.072.335
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.575.531.603
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|186.895.609
|% -9,91
|
|PKART
|82,65
|164.508.421
|% -9,77
|
|THYAO
|285,75
|13.687.265.335
|% -1,89
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
|
|KCHOL
|196,70
|4.971.570.898
|% 0,98
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
|
|ODAS
|9,41
|2.286.189.892
|% 6,09
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
|
|EKGYO
|9,72
|1.898.099.011
|% -3,09
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1623
|32,1689
|% 0,63
|
|Euro
|34,8880
|34,9020
|% 0,87
|
|Sterlin
|41,0070
|41,2126
|% -0,60
|
|Frank
|36,1022
|36,2832
|% -1,03
|
|Riyal
|8,6521
|8,6954
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,66
|24,70
|% 0,66
|
|Platin
|905,49
|906,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.010,29
|1.012,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,04
|86,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.173,53
|2.173,80
|% 0,66
|