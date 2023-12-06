***TVM* *MEGMT* *TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
06.12.2023 09:58
***TVM******MEGMT******TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Mega Metal Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222568
BIST
'
12:408.023
En Düşük
|Değişim
|: -0,43%
|| -34,51
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
8.014
En Yüksek
8.112
12:4028,9480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0661
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9480
En Düşük
28,8087
12:4031,2621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0476
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
12:401.882,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,97
|Açılış
|: 1.882,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler12:38
|CMBTN
|1.958,00
|65.625.391
|% 10,00
|
|OZSUB
|33,26
|120.580.705
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|296.437.990
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|85.555.633
|% 9,99
|
|MARKA
|37,90
|2.727.284
|% 9,98
|
|EUYO
|13,13
|13.174.329
|% -9,95
|
|LIDER
|149,10
|241.813.486
|% -8,97
|
|IHLGM
|1,86
|83.684.070
|% -8,82
|
|DAPGM
|32,70
|363.764.240
|% -8,40
|
|SAFKR
|31,66
|42.907.889
|% -7,43
|
|ISCTR
|22,96
|3.573.170.316
|% 2,50
|
|THYAO
|256,25
|2.638.899.238
|% -1,06
|
|AKBNK
|37,28
|2.491.981.433
|% 1,97
|
|YKBNK
|20,54
|2.297.727.567
|% 1,28
|
|BINHO
|356,75
|2.060.568.236
|% 2,74
|
|ISCTR
|22,96
|3.573.170.316
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,48
|870.904.629
|% 1,36
|
|YKBNK
|20,54
|2.297.727.567
|% 1,28
|
|IHLAS
|1,20
|128.384.693
|% -1,64
|
|AKBNK
|37,28
|2.491.981.433
|% 1,97
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9275
|28,9556
|% 0,26
|
|Euro
|31,2429
|31,2593
|% 0,14
|
|Sterlin
|36,3548
|36,5371
|% 0,26
|
|Frank
|32,9418
|33,1402
|% 0,24
|
|Riyal
|7,6928
|7,7314
|% 0,21
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,11
|24,14
|% 0,66
|
|Platin
|901,65
|903,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,53
|950,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,15
|77,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,80
|2.023,08
|% 0,66
|