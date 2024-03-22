***TVM* *TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.03.2024 15:57
***TVM******TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuruda Bulunulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.03.2024
İhraç Tavanı Tutarı 677.495.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.03.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 677.495.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin Tahsisli ve/veya Nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin yönetim kurulu kararı alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK Kararı 22.03.2024.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261489
BIST