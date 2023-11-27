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***TVM* *TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.11.2023 17:16
***TVM* *TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TVM******TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAKAN KOCAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 14.07.2021 İcrada Görevli Genel Müdür
MAHİR KUBİLAY DAĞLI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 09.11.2023 İcrada Görevli
ONUR KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 14.07.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Evet
CENGİZ GÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 27.01.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı
MEHMET TOLGA CİĞERLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 26.10.2022 İcrada Görevli Değil Evet

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Hakan Kocaman Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Onur Kül Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı
Cengiz Gürbüz Genel Müdür Yardımcısı
Hanife Bahar Zavalsız Genel Müdür Yardımcısı
Fatih Yüce Mali İşler Direktörü
Ayşe Seçkin Operasyon Kıdemli Müdürü
Erdal Mesut Çetinkaya Takas Operasyon Müdürü
Onur Özel Operasyon Uzmanı

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 30000000 30000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Trive Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Sigorta ve Reasürans Brokerliği 7100000 7100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220247


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MTRKS 62,70 69.609.417 % 10,00  
ORCAY 13,42 220.677.957 % 10,00  
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Frank 32,6889 32,8859 % 0,29  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,76 24,79 % 0,66  
Platin 923,15 924,91 % 0,66  
Paladyum 1.060,75 1.066,28 % 0,66  
Brent Pet. 80,41 80,41 % 0,66  
Altın Ons 2.013,46 2.013,74 % 0,66  
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