***TVM* *TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TVM******TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHAKAN KOCAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 14.07.2021 İcrada Görevli Genel MüdürMAHİR KUBİLAY DAĞLI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 09.11.2023 İcrada GörevliONUR KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 14.07.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı EvetCENGİZ GÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 27.01.2022 İcrada Görevli Genel Müdür YardımcısıMEHMET TOLGA CİĞERLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 26.10.2022 İcrada Görevli Değil EvetSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviHakan Kocaman Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel MüdürOnur Kül Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür YardımcısıCengiz Gürbüz Genel Müdür YardımcısıHanife Bahar Zavalsız Genel Müdür YardımcısıFatih Yüce Mali İşler DirektörüAyşe Seçkin Operasyon Kıdemli MüdürüErdal Mesut Çetinkaya Takas Operasyon MüdürüOnur Özel Operasyon UzmanıBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTrive Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 30000000 30000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTrive Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Sigorta ve Reasürans Brokerliği 7100000 7100000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220247BIST