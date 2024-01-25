***TVM* *TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.01.2024 17:11
***TVM******TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 45000000 45000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Trive Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Sigorta ve Reasürans Brokerliği 7100000 7100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242795
BIST
'
18:058.170
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 78,99
|Açılış
|: 8.142
|
|Önceki Kapanış
|: 8.091
|
8.096
En Yüksek
8.213
18:0530,2787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0438
|Açılış
|: 30,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,2886
En Düşük
30,1762
18:0532,8909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0151
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1195
En Düşük
32,8348
18:051.966,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 11,08
|Açılış
|: 1.966,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,64
|
1.971,90
En Düşük
1.952,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BINHO
|470,25
|827.435.697
|% 10,00
|
|KFEIN
|96,80
|522.754.242
|% 10,00
|
|ERSU
|21,56
|13.729.954
|% 10,00
|
|TATEN
|40,48
|644.486.683
|% 10,00
|
|YBTAS
|182.162,50
|7.866.043
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,55
|125.196.243
|% -9,97
|
|SAMAT
|54,30
|265.878.706
|% -7,97
|
|SNPAM
|88,50
|7.433.173
|% -5,80
|
|VKFYO
|30,00
|60.322.319
|% -5,36
|
|QNBFL
|792,00
|5.221.226
|% -5,32
|
|THYAO
|252,25
|7.605.292.604
|% 0,50
|
|YKBNK
|21,70
|4.843.262.307
|% -0,91
|
|AKBNK
|40,34
|4.579.892.801
|% -0,15
|
|EKGYO
|9,61
|4.463.252.976
|% 0,84
|
|EREGL
|42,82
|3.665.107.140
|% 1,04
|
|EKGYO
|9,61
|4.463.252.976
|% 0,84
|
|YKBNK
|21,70
|4.843.262.307
|% -0,91
|
|AKFGY
|2,04
|351.973.612
|% 4,62
|
|ISCTR
|24,78
|3.085.908.158
|% -0,40
|
|AKBNK
|40,34
|4.579.892.801
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2739
|30,2787
|% 0,14
|
|Euro
|32,8737
|32,8909
|% 0,05
|
|Sterlin
|38,3394
|38,5317
|% 0,03
|
|Frank
|34,7785
|34,9880
|% -0,28
|
|Riyal
|8,0491
|8,0895
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,92
|22,95
|% 0,66
|
|Platin
|896,09
|898,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|952,22
|955,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,34
|81,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,91
|2.022,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 94 artarak (% 0.59 ) 8, 783
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, AKFGY
-
17:59MEGMT
Yüzde 8.81 oranında artışla 47.44 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 612, 952 adet işlem
-
17:58KLRHO
Yüzde 7.50 oranında artışla 38.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 666 adet işlem
-
17:57SMART
Yüzde 9.94 oranında artışla 34.94 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 019, 073 adet işlem