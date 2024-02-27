***TVM* *TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.02.2024 09:09
***TVM******TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KASIM GARİPOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 22.02.2024
HAKAN KOCAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 14.07.2021 Genel Müdür
MAHİR KUBİLAY DAĞLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.11.2023 İcrada Görevli
DEFNE DEVRİM UYSALOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.02.2024
ONUR KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 14.07.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Evet
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Hakan Kocaman Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
Onur Kül Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı
Cengiz Gürbüz Genel Müdür Yardımcısı
Hanife Bahar Zavalsız Genel Müdür Yardımcısı
Fatih Yüce Mali İşler Direktörü
Ayşe Seçkin Operasyon Kıdemli Müdürü
Erdal Mesut Çetinkaya Takas Operasyon Müdürü
Onur Özel Operasyon Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252111
BIST