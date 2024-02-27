***TVM* *TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TVM******TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviKASIM GARİPOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 22.02.2024HAKAN KOCAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 14.07.2021 Genel MüdürMAHİR KUBİLAY DAĞLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.11.2023 İcrada GörevliDEFNE DEVRİM UYSALOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.02.2024ONUR KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 14.07.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı EvetSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviHakan Kocaman Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel MüdürOnur Kül Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür YardımcısıCengiz Gürbüz Genel Müdür YardımcısıHanife Bahar Zavalsız Genel Müdür YardımcısıFatih Yüce Mali İşler DirektörüAyşe Seçkin Operasyon Kıdemli MüdürüErdal Mesut Çetinkaya Takas Operasyon MüdürüOnur Özel Operasyon Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252111BIST