***UFUK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği
25.04.2022 18:14
***UFUK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )
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Pazar Değişikliği
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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-
Açıklamalar
Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. paylarının, Kotasyon Yönergesi'nin 36. maddesi kapsamında, 27/04/2022 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.
Bildirim İçeriği
Pazar Değişikliği
Pazar Değişikliği
Şirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama Tarihi
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. UFUK Yakın İzleme Pazarı Alt Pazar 27/04/2022
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023562
BIST
18:052.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,10
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.499
En Düşük
2.428
18:0514,7732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0305
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7821
En Düşük
14,7180
18:0515,8478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0738
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8064
18:05901,07
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -14,60
|Açılış
|: 901,07
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
898,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|3,96
|122.318.524
|% 10,00
|
|ACSEL
|39,20
|35.626.531
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.780.153
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.662.304
|% 9,97
|
|SILVR
|7,85
|38.000.038
|% 9,94
|
|KGYO
|5,13
|3.199.130
|% -10,00
|
|SANEL
|5,26
|2.823.789
|% -6,90
|
|DESA
|11,13
|8.450.551
|% -5,36
|
|BALAT
|8,60
|305.716
|% -4,55
|
|PAPIL
|16,41
|13.876.128
|% -4,26
|
|THYAO
|39,60
|4.936.299.912
|% -0,35
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 5,50
|
|SISE
|17,93
|2.290.840.134
|% 0,56
|
|AKBNK
|9,36
|2.112.930.263
|% 2,41
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,76
|1.362.921.358
|% -1,69
|
|ODAS
|2,48
|943.771.214
|% -2,75
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,59
|
|TSKB
|1,99
|656.076.803
|% 1,53
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 5,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7716
|14,7732
|% 0,21
|
|Euro
|15,8326
|15,8478
|% -0,46
|
|Sterlin
|18,7374
|18,8313
|% -0,70
|
|Frank
|15,3544
|15,4469
|% 0,10
|
|Riyal
|3,9275
|3,9472
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-34,21
|
|Altın Gr.
|900
|901
|-15,17
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|-0,24
|
|B. Petrol
|101
|101
|-5,61
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.45 ) 2, 240
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SILVR, DAGHL, KSTUR, ACSEL, UFUK, GSDHO
-
17:59
UFUK, GARAN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANEL, MEPET, EKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 95 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 157 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem