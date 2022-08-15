***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.08.2022 10:20
***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UFUK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055324
BIST
10:312.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 4,53
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
10:3117,9635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0314
|Açılış
|: 17,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9930
|
17,9677
En Düşük
17,8981
10:3118,4100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4337
En Düşük
18,3679
10:311.033,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,90
|Açılış
|: 1.033,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.032,42
BIST En Aktif Hisseler10:31
|CMBTN
|240,30
|3.421.151
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|552.904
|% 9,98
|
|COSMO
|22,98
|2.286.533
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|31.860.940
|% 9,93
|
|GRNYO
|4,10
|285.053
|% 9,92
|
|BARMA
|43,60
|238.021.496
|% -8,98
|
|PAMEL
|153,70
|4.183.598
|% -8,78
|
|GSRAY
|6,02
|277.704.801
|% -8,51
|
|ASUZU
|277,50
|22.867.397
|% -8,26
|
|MEGAP
|2,84
|7.521.025
|% -5,33
|
|THYAO
|62,50
|1.113.516.539
|% 0,16
|
|SASA
|53,10
|358.785.290
|% 0,95
|
|ODAS
|4,23
|332.374.825
|% 4,70
|
|GSRAY
|6,02
|277.704.801
|% -8,51
|
|PETKM
|10,00
|269.240.067
|% 1,94
|
|ODAS
|4,23
|332.374.825
|% 4,70
|
|EKGYO
|3,53
|200.746.506
|% -0,28
|
|GSRAY
|6,02
|277.704.801
|% -8,51
|
|DOHOL
|4,54
|208.921.008
|% -1,94
|
|ALBRK
|1,77
|69.289.907
|% 0,57
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9566
|17,9635
|% 0,18
|
|Euro
|18,3939
|18,4100
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,6549
|21,7635
|% -0,18
|
|Frank
|18,9681
|19,0824
|% -0,02
|
|Riyal
|4,7717
|4,7956
|% 0,22
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-13,14
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|-6,20
|
|Cumhuriyet
|6.937
|7.042
|13,00
|
|Tam
|6.928
|6.982
|-10,00
|
|Yarım
|3.376
|3.413
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.706
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,55
|20,58
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,15
|
|B. Petrol
|96,82
|96,82
|-1,33
|
Seans Raporu
10:31
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