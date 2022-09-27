***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2022 11:11
***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UFUK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065436
BIST
11:133.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 20,73
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.289
En Düşük
3.265
11:1318,4839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
11:1317,8390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1048
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9049
En Düşük
17,6995
11:13971,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,14
|Açılış
|: 971,15
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler11:13
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|KMPUR
|58,00
|91.733.668
|% 9,95
|
|KONTR
|57,55
|217.926.126
|% 8,89
|
|BAGFS
|26,20
|97.913.554
|% 8,80
|
|DITAS
|28,24
|10.673.810
|% 7,95
|
|ISGYO
|8,19
|5.948.012
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|774.852
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|12.192.221
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,10
|450.179.469
|% -7,89
|
|ZOREN
|3,97
|486.496.537
|% -6,59
|
|TSKB
|2,47
|1.334.497.454
|% -5,73
|
|SASA
|67,95
|1.241.855.741
|% 2,41
|
|THYAO
|69,90
|939.444.673
|% 0,72
|
|YKBNK
|7,15
|811.887.932
|% 3,17
|
|GARAN
|19,37
|679.487.841
|% 0,52
|
|TSKB
|2,47
|1.334.497.454
|% -5,73
|
|SKBNK
|2,10
|450.179.469
|% -7,89
|
|EKGYO
|4,00
|565.682.407
|% 1,78
|
|ZOREN
|3,97
|486.496.537
|% -6,59
|
|YKBNK
|7,15
|811.887.932
|% 3,17
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4693
|18,4839
|% 0,05
|
|Euro
|17,8162
|17,8390
|% 0,59
|
|Sterlin
|19,8949
|19,9947
|% 1,17
|
|Frank
|18,5860
|18,6979
|% 0,43
|
|Riyal
|4,8972
|4,9218
|% 0,09
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|11,70
|
|Altın Gr.
|971
|971
|8,27
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.603
|6.688
|9,00
|
|Yarım
|3.212
|3.269
|1,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.633
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,62
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|0,17
|
|B. Petrol
|83,86
|83,86
|1,00
|
Seans Raporu
11:13
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11:28ORCAY
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11:23ORCAY
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