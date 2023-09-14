***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2023 14:12
***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UFUK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UFUK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194979
BIST
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17:167.951
En Düşük
|Değişim
|: -0,78%
|| -62,69
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.797
En Yüksek
8.047
17:1626,9557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0200
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
17:1628,7992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,1202
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,7443
17:161.647,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -5,44
|Açılış
|: 1.647,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler17:16
|BRYAT
|2.329,80
|664.568.974
|% 10,00
|
|ELITE
|39,60
|43.983.284
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|30.183.565
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|906.219
|% 10,00
|
|BRSAN
|680,70
|2.216.441.757
|% 9,99
|
|USAK
|9,09
|59.501.516
|% -10,00
|
|TDGYO
|12,01
|22.905.202
|% -9,97
|
|AYES
|26,90
|807.543
|% -9,97
|
|KZGYO
|35,60
|1.137.415.004
|% -9,96
|
|SNPAM
|33,44
|6.607.075
|% -9,96
|
|SASA
|48,24
|7.672.321.416
|% -2,94
|
|SISE
|54,90
|6.531.252.305
|% -0,63
|
|THYAO
|230,60
|5.947.212.687
|% -0,47
|
|ISCTR
|21,22
|5.493.730.961
|% -1,49
|
|ENKAI
|37,80
|4.874.687.116
|% 2,33
|
|ISCTR
|21,22
|5.493.730.961
|% -1,49
|
|KATMR
|1,99
|494.183.402
|% -4,33
|
|YKBNK
|15,88
|3.830.650.547
|% -2,82
|
|ZOREN
|4,73
|1.066.468.774
|% -1,66
|
|EKGYO
|8,36
|1.593.163.398
|% -1,30
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9379
|26,9557
|% 0,07
|
|Euro
|28,7892
|28,7992
|% -0,42
|
|Sterlin
|33,3278
|33,4949
|% -0,66
|
|Frank
|29,9598
|30,1403
|% -0,21
|
|Riyal
|7,1626
|7,1985
|% 0,03
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-1,84
|
|Altın Gr.
|1.647
|1.647
|-5,44
|
|Cumhuriyet
|11.217
|11.387
|-65,00
|
|Tam
|10.976
|11.067
|-38,00
|
|Yarım
|5.505
|5.556
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.744
|2.778
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,48
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|19,32
|19,35
|-0,44
|
|B. Petrol
|93,37
|93,37
|1,49
|
Seans Raporu
17:16
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17:31XU100
Endeks 7, 948 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 120, 837.00 milyon TL de
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17:31YAPRK
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 120.80 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 511 adet işlem
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17:30PRDGS
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 008, 706 adet işlem
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17:29SARKY
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 40.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 678, 524 adet işlem
-
17:28KLRHO
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 26.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 177, 595 adet işlem