***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2023 10:09
***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UFUK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UFUK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223898
BIST
'
13:347.956
En Düşük
|Değişim
|: -0,28%
|| -22,66
|Açılış
|: 7.989
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
7.933
En Yüksek
7.989
13:3428,9880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0700
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9902
En Düşük
28,8650
13:3431,2932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0281
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4511
En Düşük
31,1769
13:341.891,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,03
|Açılış
|: 1.891,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.894,29
En Düşük
1.882,74
BIST En Aktif Hisseler13:34
|KRTEK
|30,58
|57.785.487
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,51
|1.037.092
|% 10,00
|
|MEKAG
|71,15
|75.192.150
|% 9,97
|
|DOFER
|33,38
|77.638.727
|% 9,95
|
|CATES
|69,10
|1.797.084
|% 9,94
|
|SAMAT
|56,25
|6.458.456
|% -9,93
|
|YGYO
|3,08
|57.010.721
|% -8,61
|
|KSTUR
|1.640,00
|2.569.880
|% -7,81
|
|SELGD
|20,02
|6.813.907
|% -7,74
|
|ICUGS
|10,64
|11.063.663
|% -6,67
|
|THYAO
|257,50
|3.553.124.027
|% -0,87
|
|TCELL
|58,25
|1.593.000.095
|% 0,43
|
|SASA
|52,10
|1.429.514.440
|% 2,96
|
|ISCTR
|22,40
|1.395.292.981
|% -0,18
|
|AKBNK
|35,34
|1.392.421.159
|% -1,51
|
|EKGYO
|7,83
|1.353.447.982
|% 2,22
|
|AGROT
|14,20
|1.231.204.904
|% 0,28
|
|YKBNK
|19,66
|1.256.896.594
|% -1,16
|
|ISCTR
|22,40
|1.395.292.981
|% -0,18
|
|IHLGM
|1,64
|85.942.286
|% -1,20
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9819
|28,9880
|% 0,24
|
|Euro
|31,2794
|31,2932
|% 0,09
|
|Sterlin
|36,3421
|36,5244
|% 0,12
|
|Frank
|32,9862
|33,1849
|% 0,25
|
|Riyal
|7,7079
|7,7465
|% 0,27
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,80
|23,84
|% 0,66
|
|Platin
|924,92
|927,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,12
|982,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,21
|75,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,01
|2.029,28
|% 0,66
|