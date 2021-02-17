***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 13:11
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 yılı 4.dönem geçici vergi beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış ekte yer alan 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait Gelir Tablosu, 2020 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne 17.02.2021 tarihinde sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910326
BIST
14:301.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,54
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
14:307,0130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0200
|Açılış
|: 7,0050
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|Önceki Kapanış
|: 7,0000
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7,0600
En Düşük
6,9726
14:308,4631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0098
|Açılış
|: 8,4500
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|Önceki Kapanış
|: 8,4700
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8,5281
En Düşük
8,4230
14:30402,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,66
|Açılış
|: 402,96
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|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler14:30
|ATEKS
|59,95
|14.990.786
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|153.175.623
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.647.798
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|353.307.230
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|NIBAS
|34,98
|50.506.891
|% -7,31
|
|MAALT
|292,50
|118.533.549
|% -6,91
|
|VAKBN
|4,62
|1.802.282.480
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.480.786.097
|% 9,90
|
|SASA
|42,66
|1.305.620.725
|% 3,59
|
|KOZAL
|146,00
|1.175.427.259
|% 0,83
|
|GARAN
|9,69
|1.116.052.902
|% -0,51
|
|SKBNK
|1,53
|663.504.460
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,62
|1.802.282.480
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.480.786.097
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,50
|538.984.746
|% 0,00
|
|KARSN
|5,05
|701.168.766
|% 2,85
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0106
|7,0130
|% 0,29
|
|Euro
|8,4596
|8,4631
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,6835
|9,7320
|% -0,11
|
|Frank
|7,7941
|7,8411
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8626
|1,8719
|% 0,23
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-7,15
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|Altın Gr.
|403
|403
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|2.677
|2.717
|-14,00
|
|Tam
|2.665
|2.732
|-10,93
|
|Yarım
|1.288
|1.322
|-5,29
|
|Çeyrek
|646
|661
|-2,65
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,07
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,01
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|B. Petrol
|64,09
|64,09
|0,74
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