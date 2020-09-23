***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.09.2020 12:58
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İBRAHİM TAŞKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.07.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yıldız Holding A.Ş. Hukuk İşleri Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır
AHMET MURAT YALNIZOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.07.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Risk komitesi üyesi
SELİM İMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 14.07.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
ÖMER FARUK SEVGİLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 14.07.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi üyesi, Riskin erken saptanması komitesi başkanı
NAGİHAN ŞENGÜL KARPUZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.09.2020 İcrada Görevli - - Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NAGİHAN ŞENGÜL KARPUZ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876281
BIST
15:251.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 8,44
|Açılış
|: 1.101
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|Önceki Kapanış
|: 1.096
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1.106
En Düşük
1.099
15:257,6948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
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|Açılış
|: 7,7170
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|Önceki Kapanış
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7,6950
En Düşük
7,6530
15:258,9980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 468,39
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470,11
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:25
|ACSEL
|13,42
|3.795.748
|% 10,00
|
|INFO
|11,44
|38.749.917
|% 10,00
|
|ADESE
|2,31
|364.722.303
|% 10,00
|
|RODRG
|6,38
|2.590.637
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|971.125
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|IZTAR
|6,47
|3.002.271
|% -9,89
|
|ADESE
|2,31
|364.722.303
|% 10,00
|
|AVOD
|4,63
|293.418.246
|% 9,20
|
|NATEN
|29,26
|210.699.076
|% 0,00
|
|ODAS
|2,65
|205.952.652
|% 2,32
|
|TKNSA
|7,32
|182.677.558
|% 3,10
|
|ADESE
|2,31
|364.722.303
|% 10,00
|
|ODAS
|2,65
|205.952.652
|% 2,32
|
|AVOD
|4,63
|293.418.246
|% 9,20
|
|HLGYO
|2,43
|92.247.413
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,43
|52.477.689
|% 1,42
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6910
|7,6948
|% 0,42
|
|Euro
|8,9943
|8,9980
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7597
|9,8086
|% 0,25
|
|Frank
|8,3144
|8,3645
|% 0,17
|
|Riyal
|2,0445
|2,0547
|% 0,33
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.884
|1.885
|-15,83
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,37
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.150
|-26,00
|
|Tam
|3.081
|3.157
|-34,86
|
|Yarım
|1.489
|1.527
|-16,87
|
|Çeyrek
|747
|764
|-8,43
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,44
|-0,95
|
|Gümüş Gr.
|5,78
|5,79
|-0,23
|
|B. Petrol
|41,78
|41,78
|0,07
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Seans Raporu
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15:39METUR
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