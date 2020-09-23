***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİBRAHİM TAŞKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.07.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yıldız Holding A.Ş. Hukuk İşleri Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil HayırAHMET MURAT YALNIZOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.07.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Risk komitesi üyesiSELİM İMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 14.07.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil HayırÖMER FARUK SEVGİLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 14.07.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi üyesi, Riskin erken saptanması komitesi başkanıNAGİHAN ŞENGÜL KARPUZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.09.2020 İcrada Görevli - - Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi Hayır Kurumsal YönetimYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNAGİHAN ŞENGÜL KARPUZ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876281BIST