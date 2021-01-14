***UG2* *UPG* *UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
14.01.2021 18:39
***UG2******UPG******UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [UPG, UG2]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/01/2021
Karar Sayısı
2021/04
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2)" uyarınca 7. madde, 2. fıkra kapsamındaki sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902235
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -12,68
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.542
18:057,3688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0340
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3584
18:058,9638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0366
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9326
18:05437,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,95
|Açılış
|: 437,58
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.421,80
|159.778.843
|% 10,00
|
|PKENT
|979,00
|2.250.351
|% 10,00
|
|TKURU
|302,50
|2.344.295
|% 10,00
|
|FMIZP
|157,40
|80.072.845
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.641.909
|% 9,99
|
|SNKRN
|24,34
|2.916.813
|% -9,99
|
|UZERB
|86,75
|5.084.818
|% -9,96
|
|KUTPO
|55,60
|126.893.615
|% -9,96
|
|SUMAS
|76,05
|1.433.265
|% -9,95
|
|UMPAS
|3,11
|477.592
|% -9,86
|
|THYAO
|13,26
|2.783.104.292
|% -0,15
|
|DOHOL
|3,63
|1.770.814.636
|% -3,97
|
|KOZAL
|110,50
|1.342.787.622
|% -3,24
|
|GARAN
|10,31
|1.286.671.140
|% -2,37
|
|EKGYO
|2,48
|1.212.334.477
|% 1,22
|
|SKBNK
|1,64
|1.049.572.057
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,48
|1.212.334.477
|% 1,22
|
|DOHOL
|3,63
|1.770.814.636
|% -3,97
|
|TSKB
|1,87
|506.752.208
|% -1,58
|
|THYAO
|13,26
|2.783.104.292
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3702
|7,3768
|% -0,35
|
|Euro
|8,9624
|8,9737
|% -0,30
|
|Sterlin
|10,0447
|10,0951
|% -0,15
|
|Frank
|8,2549
|8,3046
|% -0,62
|
|Riyal
|1,9577
|1,9675
|% -0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-0,22
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,61
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|0,06
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|-0,61
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OZGYO
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 321, 454 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 31, 203.00 milyon TL de
-
17:57OTKAR
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 418.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 246, 265 adet işlem
-
17:55AKMGY
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 62.80 lira fiyatla işlem gören hissede 261, 601 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, GUBRF