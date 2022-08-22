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***UGH* *UGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

22.08.2022 14:42
***UGH* *UGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


***UGH******UGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [UGH, UGL]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanlarının 23/08/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir                                                                         Fon Kodu                        Eski Fon Ünvanı                                                                                                                                         Yeni Fon Ünvanı   UGHÜNLÜ PORTFÖY HAS-KAR SERBEST ÖZEL FON                                                                 HEDEF PORTFÖY HAS-KAR SERBEST ÖZEL FON UGLÜNLÜ PORTFÖY ZÜMRÜT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)HEDEF PORTFÖY ZÜMRÜT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057539


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Yarım 3.313 3.352 -40,00  
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