***UGH* *UGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
22.08.2022 14:42
***UGH******UGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [UGH, UGL]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanlarının 23/08/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir Fon Kodu Eski Fon Ünvanı Yeni Fon Ünvanı UGHÜNLÜ PORTFÖY HAS-KAR SERBEST ÖZEL FON HEDEF PORTFÖY HAS-KAR SERBEST ÖZEL FON UGLÜNLÜ PORTFÖY ZÜMRÜT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)HEDEF PORTFÖY ZÜMRÜT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057539
BIST
16:093.075
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 55,09
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.077
En Düşük
3.011
16:0918,1248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0394
|Açılış
|: 18,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
16:0918,1453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0108
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
16:091.009,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,57
|Açılış
|: 1.009,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.006,86
BIST En Aktif Hisseler16:07
|YYAPI
|1,32
|69.958.961
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|608.344
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.828.785
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,07
|19.281.960
|% 9,96
|
|CANTE
|91,60
|28.048.224
|% 9,96
|
|YBTAS
|25.400,00
|750.202
|% -9,29
|
|AZTEK
|13,41
|450.775.468
|% -7,45
|
|GLRYH
|3,82
|53.536.298
|% -6,83
|
|DENGE
|2,11
|38.664.527
|% -5,38
|
|UZERB
|36,02
|358.795
|% -5,21
|
|PETKM
|12,40
|5.134.790.520
|% 6,90
|
|THYAO
|68,95
|3.291.524.718
|% 0,66
|
|AKBNK
|10,79
|2.322.266.690
|% 1,79
|
|SASA
|54,20
|2.109.795.319
|% 2,26
|
|SISE
|25,72
|2.083.550.341
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,77
|1.730.309.268
|% 3,01
|
|PETKM
|12,40
|5.134.790.520
|% 6,90
|
|YKBNK
|5,79
|1.944.700.895
|% 2,12
|
|AKBNK
|10,79
|2.322.266.690
|% 1,79
|
|DOHOL
|5,02
|947.634.866
|% 1,21
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1187
|18,1251
|% 0,22
|
|Euro
|18,1292
|18,1407
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,3507
|21,4578
|% 0,10
|
|Frank
|18,8237
|18,9371
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8087
|4,8329
|% 0,16
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-11,16
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.010
|-6,64
|
|Cumhuriyet
|6.765
|6.867
|-62,00
|
|Tam
|6.799
|6.857
|-80,00
|
|Yarım
|3.313
|3.352
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.676
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,93
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,00
|-0,09
|
|B. Petrol
|94,92
|94,92
|-1,80
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:22BAKAB
Yüzde 4.81 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 672, 650 adet işlem
-
16:20HEKTS
Yüzde 5.35 oranında artışla 41.36 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 545, 122 adet işlem
-
16:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 49 artarak (% 1.63 ) 3, 333
-
16:19XU100
Endeks 3, 071 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 48, 948.00 milyon TL de
-
16:19OYAKC
Yüzde 7.73 oranında artışla 15.20 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 754, 118 adet işlem