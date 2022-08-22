***UGH* *UGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***UGH******UGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [UGH, UGL]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarÜnlü Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanlarının 23/08/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir Fon Kodu Eski Fon Ünvanı Yeni Fon Ünvanı UGHÜNLÜ PORTFÖY HAS-KAR SERBEST ÖZEL FON HEDEF PORTFÖY HAS-KAR SERBEST ÖZEL FON UGLÜNLÜ PORTFÖY ZÜMRÜT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)HEDEF PORTFÖY ZÜMRÜT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057539BIST