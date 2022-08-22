***UGH* *UGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***UGH******UGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [UGH, UGL]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.08.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜnlü Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanlarının 24/08/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edile