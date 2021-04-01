***UKA* *TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.04.2021 12:39
***UKA******TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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01.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu 31.03.2021 Fon Fiyatı 1,211554
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922552
BIST
13:541.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 24,18
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.416
En Düşük
1.399
13:548,1736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0663
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
13:549,6378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0308
|Açılış
|: 9,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
13:54450,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,13
|Açılış
|: 450,18
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
449,13
BIST En Aktif Hisseler13:54
|MMCAS
|5,83
|28.842
|% 10,00
|
|SAYAS
|31,94
|66.757.932
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|48.451.850
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.352.702
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|6.649.052
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|480.438
|% -10,00
|
|BRKO
|1,34
|1.748.310
|% -6,94
|
|SONME
|55,00
|2.443.883
|% -5,90
|
|INTEM
|48,98
|3.772.232
|% -4,99
|
|SNGYO
|4,25
|35.094.896
|% -4,71
|
|GARAN
|6,90
|2.086.812.713
|% 3,14
|
|SASA
|46,56
|658.900.386
|% 3,19
|
|BJKAS
|8,96
|584.393.383
|% 7,56
|
|KOZAL
|119,40
|556.431.846
|% 0,34
|
|FROTO
|203,00
|504.486.587
|% 5,02
|
|GARAN
|6,90
|2.086.812.713
|% 3,14
|
|SKBNK
|1,22
|144.097.208
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,90
|197.335.007
|% -0,52
|
|TSKB
|1,38
|127.237.880
|% 2,22
|
|GSRAY
|3,91
|282.128.789
|% 5,96
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1708
|8,1736
|% -0,80
|
|Euro
|9,6128
|9,6378
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,2158
|11,2720
|% -0,95
|
|Frank
|8,6000
|8,6518
|% -1,08
|
|Riyal
|2,1713
|2,1822
|% -0,87
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|6,20
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|2.982
|3.027
|2,00
|
|Tam
|2.967
|3.043
|1,58
|
|Yarım
|1.434
|1.472
|0,76
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,38
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,35
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|1,10
|