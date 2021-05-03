***UKA* *TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.05.2021 14:11
***UKA******TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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01.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu 30.04.2021 Fon Fiyatı 1,206904
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934106
BIST
14:181.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 9,87
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
14:188,3038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0288
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2660
14:1810,0139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0433
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
14:18474,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,38
|Açılış
|: 474,37
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler14:18
|MRSHL
|271,70
|1.736.163
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.828.005
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.072.711
|% 9,99
|
|MERIT
|278,60
|1.967.324
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.753.204
|% 9,98
|
|KRTEK
|10,53
|33.614.824
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|88.326.390
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|17.981.162
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,65
|658.797.082
|% 3,43
|
|KRDMD
|7,35
|428.333.115
|% 2,65
|
|KOZAL
|112,90
|382.686.681
|% -0,09
|
|EREGL
|18,91
|375.685.987
|% -0,68
|
|SISE
|7,71
|370.573.840
|% 2,66
|
|YKBNK
|2,12
|195.550.127
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,84
|133.039.178
|% 1,10
|
|AKBNK
|4,89
|299.111.683
|% 0,20
|
|KRDMD
|7,35
|428.333.115
|% 2,65
|
|DOHOL
|2,95
|163.129.644
|% 0,00
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2969
|8,3038
|% 0,35
|
|Euro
|10,0038
|10,0139
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,4707
|11,5282
|% 0,61
|
|Frank
|9,0393
|9,0937
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2048
|2,2158
|% 0,22
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|10,15
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,39
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,06
|
|B. Petrol
|66,57
|66,57
|-0,19
|
Seans Raporu
14:18
daha fazla
-
14:34INDES
Yüzde 4.18 oranında artışla 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 001, 879 adet işlem
-
14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 92 artarak (% 0.66 ) 1, 214
-
14:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TIRE, MEPET, IHYAY, DAGHL, PRKME, INTEM, EMNIS, CANTE, DYOBY, TACTR
-
14:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, ORMA, VAKFN, KRTEK, BAYRK
-
14:33
DYOBY, UZERB, DAGHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında