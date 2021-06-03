***UKA* *TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.06.2021 14:01
***UKA******TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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01.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu 02.06.2021 Fon Fiyatı 1,220748
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939836
BIST
16:181.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -12,72
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.413
16:188,6975
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1048
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7161
En Düşük
8,5886
16:1810,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0906
|Açılış
|: 10,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
16:18525,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,84
|Açılış
|: 525,41
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler16:18
|VAKKO
|14,30
|83.631.774
|% 10,00
|
|EPLAS
|30,36
|11.847.105
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|105.199.808
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.319.693
|% 9,95
|
|PENGD
|3,45
|8.979.405
|% 9,87
|
|BALAT
|6,12
|360.469
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KARSN
|4,21
|359.552.484
|% -9,85
|
|DENGE
|4,66
|492.785
|% -6,80
|
|SRVGY
|85,65
|12.202.793
|% -5,72
|
|THYAO
|13,90
|2.119.146.475
|% 1,83
|
|GARAN
|7,98
|1.061.738.752
|% -0,99
|
|KRDMD
|7,61
|907.261.088
|% -2,56
|
|YKBNK
|2,18
|575.285.632
|% -1,36
|
|PETKM
|6,25
|558.124.327
|% -2,04
|
|YKBNK
|2,18
|575.285.632
|% -1,36
|
|THYAO
|13,90
|2.119.146.475
|% 1,83
|
|GARAN
|7,98
|1.061.738.752
|% -0,99
|
|EKGYO
|1,94
|235.696.024
|% 0,52
|
|IHLGM
|1,15
|135.226.995
|% 7,48
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6959
|8,6975
|% 1,22
|
|Euro
|10,5807
|10,5886
|% 0,86
|
|Sterlin
|12,2654
|12,3269
|% 1,03
|
|Frank
|9,6060
|9,6639
|% 0,79
|
|Riyal
|2,3127
|2,3243
|% 1,24
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-30,95
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.531
|-4,00
|
|Tam
|3.464
|3.553
|-4,06
|
|Yarım
|1.674
|1.719
|-1,96
|
|Çeyrek
|840
|859
|-0,98
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,45
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,12
|
|B. Petrol
|71,42
|71,42
|0,07
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:32CANTE
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 8.03 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 724, 502 adet işlem
-
16:31XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 96 altında . İşlem hacmi 13, 950.00 milyon TL de
-
16:30IZFAS
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 081 adet işlem
-
16:28IZFAS
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 054, 801 adet işlem
-
16:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KRDMD, SAHOL