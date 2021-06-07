***UKA* *TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.06.2021 16:00
***UKA******TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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03.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu 07.06.2021 Tarihli Fon Fiyatı 1,218742
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940635
BIST
17:201.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,63
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:208,6315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0353
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:2010,5237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0264
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:20524,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,50
|Açılış
|: 524,49
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:20
|ATATP
|29,04
|10.442.029
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.228.186
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.930.370
|% 9,77
|
|OSMEN
|27,12
|2.235.335
|% 8,92
|
|ETYAT
|3,74
|3.561.668
|% 8,72
|
|METUR
|22,50
|23.854.800
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|DERHL
|5,18
|14.243.809
|% -6,16
|
|PKENT
|2.528,00
|2.127.378
|% -6,06
|
|FRIGO
|21,84
|49.579.202
|% -5,94
|
|THYAO
|14,32
|1.226.859.056
|% 1,99
|
|GARAN
|8,26
|1.190.588.993
|% 1,98
|
|KOZAL
|124,00
|632.159.973
|% 2,65
|
|KRDMD
|7,79
|508.199.521
|% 0,52
|
|SISE
|8,15
|485.502.029
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,99
|364.374.469
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,24
|379.557.839
|% 1,36
|
|GARAN
|8,26
|1.190.588.993
|% 1,98
|
|BOBET
|4,09
|422.466.030
|% -3,31
|
|THYAO
|14,32
|1.226.859.056
|% 1,99
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6277
|8,6315
|% -0,41
|
|Euro
|10,5118
|10,5237
|% -0,25
|
|Sterlin
|12,1876
|12,2487
|% -0,38
|
|Frank
|9,5704
|9,6281
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2937
|2,3052
|% -0,45
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-0,14
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.450
|3.539
|-9,03
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,37
|
|Çeyrek
|836
|856
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|27,82
|27,85
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,71
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,77
|71,77
|-0,12
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:31RYGYO
Yüzde 5.69 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 887, 242 adet işlem
-
17:30BJKAS
Yüzde 5.77 oranında artışla 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 959, 185 adet işlem
-
17:29FADE
Yüzde 5.00 oranında artışla 21.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 397 adet işlem
-
17:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, ASELS, KOZAL
-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 86 artarak (% 1.02 ) 1, 268