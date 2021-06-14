***UKA* *TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.06.2021 16:39
***UKA******TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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09.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu 14.06.2021 Tarihli Fon Fiyatı 1,218413
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942215
BIST
16:501.458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,84
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.456
16:508,3954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,4108
En Düşük
8,3031
16:5010,1822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0190
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1984
En Düşük
10,0527
16:50502,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -4,46
|Açılış
|: 502,21
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler16:50
|GSRAY
|3,96
|330.350.175
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,75
|46.703.297
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|53.422.682
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|KUTPO
|35,28
|167.468.667
|% 9,63
|
|TKURU
|142,00
|2.365.768
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|5.014.324
|% -9,81
|
|TSGYO
|3,65
|16.552.442
|% -6,89
|
|MZHLD
|46,80
|2.643.184
|% -6,59
|
|THYAO
|14,66
|1.340.868.630
|% 0,48
|
|GARAN
|8,42
|690.459.876
|% -0,47
|
|FENER
|38,78
|609.974.896
|% 3,41
|
|YKBNK
|2,25
|449.525.655
|% -0,88
|
|BOBET
|5,86
|424.051.264
|% 9,53
|
|YKBNK
|2,25
|449.525.655
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,19
|419.674.166
|% -1,35
|
|THYAO
|14,66
|1.340.868.630
|% 0,48
|
|GSRAY
|3,96
|330.350.175
|% 10,00
|
|GARAN
|8,42
|690.459.876
|% -0,47
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3919
|8,3954
|% 0,01
|
|Euro
|10,1727
|10,1822
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,7943
|11,8534
|% -0,11
|
|Frank
|9,2848
|9,3407
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2278
|2,2390
|% -0,17
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-12,01
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-4,69
|
|Cumhuriyet
|3.312
|3.362
|-44,00
|
|Tam
|3.302
|3.385
|-36,26
|
|Yarım
|1.596
|1.638
|-17,54
|
|Çeyrek
|800
|819
|-8,77
|
|Gümüş.Ons
|27,92
|27,95
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,48
|73,48
|0,79
|