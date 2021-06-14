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***UKA* *TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

14.06.2021 16:39



***UKA******TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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09.06.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu 14.06.2021 Tarihli Fon Fiyatı 1,218413



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942215


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