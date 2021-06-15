***UKA* *TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.06.2021 13:42
***UKA******TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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14.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu 15.06.2021 Tarihli Fon Fiyatı 1,218342
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942359
BIST
14:571.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -13,34
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
14:578,5536
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0844
|Açılış
|: 8,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
14:5710,3650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0977
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
14:57512,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,62
|Açılış
|: 512,82
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler14:57
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|MRSHL
|277,10
|4.765.204
|% 9,96
|
|TUREX
|10,21
|83.958.167
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|EUKYO
|7,03
|6.034.110
|% 9,33
|
|TKURU
|127,80
|1.527.374
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|3.179.750
|% -9,82
|
|DENGE
|3,85
|406.906
|% -8,55
|
|EKGYO
|2,26
|917.301.270
|% 3,67
|
|THYAO
|14,47
|819.311.106
|% -1,03
|
|KRDMD
|7,50
|609.198.639
|% -1,83
|
|GARAN
|8,36
|533.009.362
|% 0,00
|
|KOZAL
|123,20
|363.919.225
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|917.301.270
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,23
|303.139.882
|% -0,89
|
|GSRAY
|3,82
|363.754.723
|% -3,54
|
|KRDMD
|7,50
|609.198.639
|% -1,83
|
|IHLGM
|1,24
|98.074.762
|% 2,48
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5513
|8,5536
|% 1,00
|
|Euro
|10,3572
|10,3650
|% 0,95
|
|Sterlin
|11,9826
|12,0426
|% 0,60
|
|Frank
|9,4687
|9,5257
|% 0,97
|
|Riyal
|2,2755
|2,2869
|% 1,07
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-0,10
|
|Altın Gr.
|513
|513
|5,02
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.451
|69,00
|
|Tam
|3.379
|3.466
|62,25
|
|Yarım
|1.633
|1.677
|30,11
|
|Çeyrek
|819
|838
|15,06
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,73
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,02
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|0,89
|
Seans Raporu
14:57
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