***UKA* *TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.06.2021 15:43
***UKA******TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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15.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu 16.06.2021 Tarihli Fon Fiyatı 1,218401
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942643
BIST
16:591.435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,44
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.432
16:598,5386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0188
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
16:5910,3619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0204
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
16:59510,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,81
|Açılış
|: 510,66
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler16:59
|PENTA
|35,20
|73.452.196
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,33
|1.767.513
|% 9,89
|
|EUKYO
|7,72
|10.176.007
|% 9,19
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|28.713.089
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.277.265
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,35
|1.239.124.774
|% -0,97
|
|BOBET
|5,62
|822.887.702
|% -6,80
|
|GARAN
|8,37
|776.183.695
|% -0,59
|
|KOZAL
|125,20
|592.882.928
|% 0,64
|
|EKGYO
|2,21
|447.081.010
|% 0,91
|
|EKGYO
|2,21
|447.081.010
|% 0,91
|
|BOBET
|5,62
|822.887.702
|% -6,80
|
|YESIL
|2,32
|306.596.495
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,96
|351.213.047
|% 0,34
|
|GARAN
|8,37
|776.183.695
|% -0,59
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5349
|8,5386
|% -0,22
|
|Euro
|10,3514
|10,3619
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,0209
|12,0812
|% 0,04
|
|Frank
|9,4597
|9,5167
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2708
|2,2822
|% -0,18
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-2,83
|
|Altın Gr.
|511
|511
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|3.380
|3.431
|-14,00
|
|Tam
|3.366
|3.451
|-8,70
|
|Yarım
|1.627
|1.669
|-4,21
|
|Çeyrek
|816
|835
|-2,11
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,74
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,02
|
|B. Petrol
|74,42
|74,42
|0,43
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:13ATLAS
Yüzde -5.59 oranında düşüşle 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 362, 866 adet işlem
-
17:12CMBTN
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 211.60 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 232 adet işlem
-
17:11BMSCH
Yüzde -8.53 oranında düşüşle 5.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 982, 644 adet işlem
-
17:10XU100
Endeks 1, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 9, 449.00 milyon TL de
-
17:10ATLAS
Yüzde -5.03 oranında düşüşle 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 346, 762 adet işlem