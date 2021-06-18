***UKA* *TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.06.2021 14:44
***UKA******TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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17.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu 18.06.2021 Tarihli Fon Fiyatı 1,214456
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943037
BIST
17:311.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -22,49
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.391
17:318,7193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
17:3110,3518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0457
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
17:31497,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,85
|Açılış
|: 497,99
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler17:31
|IDGYO
|6,05
|1.387.217
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.316.341
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.918.071
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.682.505
|% 9,92
|
|DIRIT
|4,90
|208.376
|% 9,37
|
|BERA
|16,93
|11.080.363
|% -9,99
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|ATATP
|23,72
|48.120.525
|% -5,72
|
|RODRG
|17,70
|1.880.085
|% -5,35
|
|BOBET
|5,69
|249.786.316
|% 1,43
|
|PGSUS
|77,30
|193.011.248
|% 0,19
|
|TMSN
|17,76
|120.894.358
|% 4,23
|
|BASGZ
|9,75
|119.393.003
|% 0,21
|
|IHLGM
|1,18
|93.193.670
|% -2,48
|
|IHLGM
|1,18
|93.193.670
|% -2,48
|
|BOBET
|5,69
|249.786.316
|% 1,43
|
|HDFGS
|2,55
|38.644.462
|% -4,49
|
|BASGZ
|9,75
|119.393.003
|% 0,21
|
|ZRGYO
|1,61
|15.145.477
|% -0,62
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7154
|8,7193
|% 0,00
|
|Euro
|10,3469
|10,3518
|% -0,44
|
|Sterlin
|12,0397
|12,1001
|% -0,55
|
|Frank
|9,4327
|9,4895
|% -0,31
|
|Riyal
|2,3225
|2,3341
|% 0,19
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-1,80
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,12
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|11,00
|
|Tam
|3.290
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|798
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,05
|
|B. Petrol
|73,56
|73,56
|0,46
|