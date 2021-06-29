***UKA* *TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.06.2021 11:38
***UKA******TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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İlgili Fonlar [UKA]
Türkçe
Genel Açıklama
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28.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu 29.06.2021 Tarihli Fon Fiyatı 1,213677
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944739
BIST
14:261.354
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -19,50
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
14:268,7188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0356
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
14:2610,3841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0139
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
14:26495,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,59
|Açılış
|: 495,29
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
494,20
BIST En Aktif Hisseler14:26
|TKURU
|271,00
|2.930.594
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|398.519.541
|% 9,94
|
|MERKO
|5,45
|13.483.840
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|5.207.355
|% 9,83
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|5.468.633
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|TDGYO
|7,18
|4.697.477
|% -8,18
|
|THYAO
|13,35
|744.338.597
|% -3,68
|
|GARAN
|8,12
|614.348.033
|% -0,73
|
|KUTPO
|59,75
|398.519.541
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,91
|387.159.895
|% -1,55
|
|KOZAL
|114,40
|265.960.651
|% -1,97
|
|EKGYO
|1,91
|387.159.895
|% -1,55
|
|GARAN
|8,12
|614.348.033
|% -0,73
|
|TSKB
|1,25
|92.352.643
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,15
|149.394.069
|% -0,46
|
|PEKGY
|1,03
|69.272.446
|% 4,04
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7159
|8,7188
|% 0,41
|
|Euro
|10,3787
|10,3841
|% 0,13
|
|Sterlin
|12,0123
|12,0726
|% -0,11
|
|Frank
|9,4201
|9,4768
|% 0,11
|
|Riyal
|2,3168
|2,3284
|% 0,30
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|-11,96
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|3.282
|3.332
|-24,00
|
|Tam
|3.266
|3.349
|-25,60
|
|Yarım
|1.579
|1.620
|-12,38
|
|Çeyrek
|792
|810
|-6,19
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,87
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,81
|73,81
|-0,33
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 92 kaybederek (% -1.41 ) 1, 466
-
14:39XU100
Endeks 1, 353 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 47 altında . İşlem hacmi 7, 010.00 milyon TL de
-
14:39DAGI
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 652, 889 adet işlem
-
14:38DENGE
Yüzde -8.88 oranında düşüşle 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 875 adet işlem
-
14:37VKFYO
Yüzde -5.30 oranında düşüşle 6.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 843, 347 adet işlem