***UKA* *TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.07.2021 12:34
***UKA******TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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30.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu 01.07.2021 Tarihli Fon Fiyatı 1,213560
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945407
BIST
12:521.370
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 14,02
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.371
En Düşük
1.358
12:528,6927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0063
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
12:5210,3261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3605
En Düşük
10,2829
12:52495,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,39
|Açılış
|: 495,56
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler12:52
|PKENT
|2.844,40
|4.279.843
|% 10,00
|
|INVEO
|130,30
|6.581.453
|% 9,96
|
|GEDIK
|8,72
|19.635.595
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|21.291.705
|% 9,89
|
|ECZYT
|39,70
|144.517.852
|% 7,88
|
|KUTPO
|51,85
|1.825.016
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|209.279
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.699.230
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|35.730
|% -9,88
|
|TACTR
|29,10
|216.126
|% -7,85
|
|GARAN
|8,32
|357.493.408
|% 0,24
|
|THYAO
|13,46
|336.842.213
|% 0,67
|
|SASA
|27,64
|240.861.812
|% 1,69
|
|ERBOS
|124,50
|176.755.727
|% -4,38
|
|KOZAL
|118,50
|169.777.559
|% 1,20
|
|EKGYO
|1,90
|140.298.119
|% 1,60
|
|YKBNK
|2,18
|104.505.500
|% 0,93
|
|GARAN
|8,32
|357.493.408
|% 0,24
|
|PEKGY
|1,07
|35.632.412
|% 7,00
|
|SKBNK
|1,05
|31.886.190
|% -0,94
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6904
|8,6927
|% -0,07
|
|Euro
|10,3190
|10,3261
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,9397
|11,9995
|% -0,48
|
|Frank
|9,3467
|9,4030
|% -0,20
|
|Riyal
|2,3096
|2,3212
|% -0,12
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|5,55
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,53
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.329
|24,00
|
|Tam
|3.263
|3.347
|26,09
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,62
|
|Çeyrek
|791
|810
|6,32
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,32
|0,01
|
|B. Petrol
|75,35
|75,35
|0,74
|