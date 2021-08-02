***UKA* *TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.08.2021 10:18
***UKA******TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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05.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu 30.07.2021 Tarihli UKA Fon Fiyatı 1,225338
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954058
BIST
10:181.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,04
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.398
10:188,4393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 8,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4787
En Düşük
8,4270
10:1810,0373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9850
|
10,0813
En Düşük
10,0068
10:18490,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,32
|Açılış
|: 490,93
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
490,82
BIST En Aktif Hisseler10:18
|KTSKR
|24,22
|18.349.813
|% 9,99
|
|SELVA
|8,80
|16.911.199
|% 7,71
|
|TSGYO
|2,97
|9.172.112
|% 7,22
|
|IDGYO
|3,21
|16.501.557
|% 7,00
|
|SUMAS
|61,85
|100.506
|% 6,73
|
|METUR
|6,35
|21.436.503
|% -6,89
|
|BAGFS
|15,54
|169.945
|% -5,53
|
|KARSN
|4,35
|109.322.647
|% -4,81
|
|HURGZ
|1,59
|11.915.879
|% -4,79
|
|VKING
|5,68
|1.666.078
|% -4,70
|
|KARSN
|4,35
|109.322.647
|% -4,81
|
|GARAN
|8,53
|83.404.119
|% 0,12
|
|SISE
|7,70
|72.678.004
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,39
|64.812.476
|% 0,00
|
|ASELS
|15,66
|62.249.406
|% 0,97
|
|ODAS
|1,34
|49.967.800
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,39
|64.812.476
|% 0,00
|
|KARSN
|4,35
|109.322.647
|% -4,81
|
|CEMAS
|1,33
|32.927.992
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,82
|43.726.698
|% 0,00
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4358
|8,4393
|% 0,01
|
|Euro
|10,0290
|10,0373
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,7237
|11,7825
|% 0,24
|
|Frank
|9,2862
|9,3422
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2451
|2,2564
|% 0,09
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-6,55
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|-11,00
|
|Tam
|3.251
|3.331
|-40,76
|
|Yarım
|1.571
|1.611
|-19,72
|
|Çeyrek
|788
|806
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,01
|
|B. Petrol
|74,69
|74,69
|-0,72
|